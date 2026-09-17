امیرمحمد محمدی، تکواندوکار نوجوان استان قم، با کسب مقام نایب‌قهرمانی در مسابقات استعداد‌های برتر کشور، راهی مرحله انتخابی تیم دانش‌آموزی برای حضور در مسابقات جهانی برزیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرمحمد محمدی، تکواندوکار آینده‌دار استان قم، موفق شد با درخشش در مسابقات استعداد‌های برتر کشور، جایگاه ویژه‌ای در رده سنی نوجوان کسب کند. محمدی با کسب عنوان نایب‌قهرمانی در این مسابقات، به عنوان نماینده استان قم در مرحله انتخابی تیم دانش‌آموزی نوجوانان جهت شرکت در مسابقات جهانی برزیل تعیین شد.

کارنامه محمدی شامل مدال طلای مسابقات منطقه‌ای و رتبه سوم رنکینگ وزن پنجم کشور است که نشان از پتانسیل بالای او برای موفقیت در سطح بین‌المللی دارد.