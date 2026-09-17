گسترش زیرساخت‌های جمع‌آوری فاضلاب در سیستان و بلوچستان با رشد ۳ درصدی شاخص بهره‌مندی و برخورداری بیش از ۹۵ هزار نفر و اجرای ۱۰۷ کیلومتر شبکه همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: طی دو سال اخیر، ۱۰۷ کیلومتر شبکه فاضلاب در سطح استان اجرا شده است. اجرای این میزان شبکه، به‌ویژه در استانی با گستره جغرافیایی وسیع و پراکندگی بالای جمعیت، نشان‌دهنده استمرار سرمایه‌گذاری و عملیات اجرایی در حوزه فاضلاب است.

فرهاد سرگلزایی با بیان این‌که توسعه خدمات در شهر‌ها محدود نمانده و حوزه روستایی را نیز وارد مدار خدمت‌رسانی شده است، افزود: با بهره‌برداری از نخستین طرح فاضلاب روستایی استان در شهرک کهک شهرستان زهک، شاخص بهره‌مندی از خدمات فاضلاب در حوزه روستایی که پیش از این صفر بود، به ۰.۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در استانی مانند سیستان و بلوچستان که محدودیت منابع آب، تنش آبی و پراکندگی سکونتگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت آب به شمار می‌رود، توسعه زیرساخت‌های فاضلاب از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست، کاهش آثار زیست‌محیطی دفع نامناسب فاضلاب و دوم، ایجاد ظرفیت برای استفاده مجدد از آب تصفیه‌شده در مصارف غیرشرب.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان سرگلزایی گفت: پساب حاصل از تصفیه فاضلاب می‌تواند در اختیار کشاورزان و فضای سبز منطقه قرار گیرد و زمینه ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید، توسعه کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع آبی را فراهم کند، اقدامی که در شهرک کهک شاهد آن هستیم.

فرهاد سرگلزایی ادامه داد: افزایش جمعیت بهره‌مند به ۵۳۶ هزار و ۵۴۵ نفر، رشد، ایجاد و توسعه ۱۰۷ کیلومتر شبکه فاضلاب و آغاز بهره‌برداری از نخستین طرح فاضلاب روستایی در شهرک کهک زهک، شاخص‌های مهم این روند هستند.