مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب این استان با حضور ۲۶۴ ناشر استانی و ملی خبر داد و گفت: امسال میزان تخفیف نمایشگاه به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علیرضا نوروزی با بیان اینکه از میان ناشران، ۱۰ ناشر از آذربایجان غربی و ۲۵۴ ناشر از سایر استان‌های کشور هستند، اظهار کرد: در این نمایشگاه ۱۶ هزار و ۷۴۳ عنوان کتاب در ۶۸ هزار و ۶۵۹ جلد با موضوعات دفاع مقدس، کودک و نوجوان، دانشگاهی، عمومی، فنی و مهندسی، کنکور، مذهبی و پزشکی عرضه می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: بخش ویژه «آقای شهید» از جمله ویژگی‌های هجدهمین نمایشگاه کتاب استان است که امسال به این رویداد فرهنگی اضافه شده است.

نوروزی با اشاره به تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خریداران کتاب گفت: میزان تخفیف نمایشگاه امسال از ۲۰ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از برگزاری ۲۰ برنامه جنبی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی از ۳۰ شهریور تا ۵ مهرماه امسال در تالار وحدت ارومیه برپا می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ با مراجعه به تالار وحدت واقع در خیابان درستکار از نمایشگاه بازدید کنند.