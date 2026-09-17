به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد؛ مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: مدرسه ۵ کلاسه حاجیه خانم شوکت نژادی و خانه بهداشت روستای کیسلان مهاباد از طرح‌هایی بودند که با ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه و با مشارکت ۵۴۹ مودی مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل تامین اعتبار شده بودند.

جعفرپورمختار افزود: طرح ارتقای محور فرعی سه‌راهی حیدرآباد – نقده به محور اصلی چهارخطه و احداث سه‌راهی حیدرآباد – نقده به طول سه کیلومتر از دیگر طرح‌های سال ۱۴۰۳ بود که با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات، امسال به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: بهره برداری از سالن ورزشی چندمنظوره روستای بادکی ارومیه هم آخرین طرحی بود که با ۴۵ میلیارد ریال اعتبار و با مشارکت ۵۱۳ نفر از مؤدیان مالیاتی به طور کامل تأمین شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در سال‌جاری نیز ۴۸ طرح نیمه‌تمام زیربنایی استان برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شده‌اند که برای تکمیل این طرح ها، در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.