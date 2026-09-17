به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و هشتاد و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی با حضور گسترده چهره‌های علمی، دینی، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه برگزار گردید. در این نشست که در فضای معنوی دانشگاه علوم حدیث حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برپا شد، علاوه بر بررسی محورهای کلیدی فرهنگ مهدوی، از «دانشنامه راویان مهدوی» پرده‌برداری شد. این اثر به عنوان گامی مؤثر در راستای معرفی و تبیین جایگاه علمی و روایی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.