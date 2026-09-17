فرماندار ارومیه بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، باغداران، واحدهای صنایع تبدیلی و فعالان حوزه صادرات تأکید کرد و خواستار شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر صادرات محصولات کشاورزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،قهرمان عیوضلو در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ساماندهی روند جمع‌آوری سیب صنعتی از باغداران، تحویل محصول به واحدهای فرآوری، تعیین قیمت خرید و توسعه صادرات محصول که در فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت سیب صنعتی، گفت: این محصول باید با ساماندهی فرآیند جمع‌آوری و خرید، به‌موقع از باغ‌ها جمع‌آوری شود تا ظرفیت این بخش برای جذب محصول و تولید فرآورده‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدیریت محصول پس از برداشت و ایجاد سازوکار مناسب برای انتقال سریع محصولات به مراکز خرید و فرآوری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،گفت: بخشی از ظرفیت تولید در صورت نبود بازار مناسب یا تأخیر در فرآیند جمع‌آوری، امکان ورود به چرخه مصرف و فرآوری را از دست می‌دهد.

عیوضلو استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را از الزامات توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: تسهیل در فرآیندهای مرتبط با جمع‌آوری و خرید سیب صنعتی و هدایت محصول به واحدهای فرآوری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.