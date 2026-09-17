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وزارت دارایی مالزی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بدون یارانه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این افزایش قیمتها در پی رشد بهای جهانی نفت و تشدید تنشها در غرب آسیا و اختلال در مسیرهای انتقال نفت، از جمله تنگه هرمز، اعمال شده است.
وزارت دارایی مالزی اعلام کرد قیمت نفت خام برنت در دوره محاسبه سازوکار قیمتگذاری خودکار سوخت، از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و در مقطعی به حدود ۱۱۰ دلار رسیده است.
به گفته این وزارتخانه، اختلال در ظرفیت پالایش نفت روسیه و محدودیت عرضه نفت خام نیز موجب افزایش حاشیه سود پالایشگاهها و رشد قیمت فرآوردههای نفتی در بازار جهانی شده است.
دولت مالزی در عین حال تأکید کرده است یارانه هدفمند سوخت برای مصرفکنندگان واجد شرایط همچنان ادامه خواهد داشت و افراد مشمول طرح «بودی ۹۵» و «بودی دیزل» از قیمتهای یارانهای بهرهمند میشوند.
سقف پایه ماهانه سهمیه این دو طرح نیز از اول سپتامبر به ۳۰۰ لیتر افزایش یافته و مالکان واجد شرایط وانتها و خودروهای شاسیبلند دیزلی میتوانند از سهمیه اضافی برخوردار شوند.