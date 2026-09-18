به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سید رسول موسوی نژادیان با بیان اینکه این ثبت نام تا ۱۴ مهر ادامه دارد گفت : این آزمون برای همه گروه‌های سنی در نظر گرفته شده و شرکت کنندگان در چهار فصل شامل «کارویژه آزمون»، «حفظ و مفاهیم قرآن کریم»، «معارف قرآن و اهل بیت (ع)» و «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی فصل تعالی» و ۲۶ رشته رقابت می‌کنند

موسوی نژادیان گفت: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در ۱۴ رشته، آبان و آزمون الکترونیکی در ۱۲ رشته، آذر امسال برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن دعوت از علاقمندان به شرکت در این آزمون گفت: تا کنون ۵۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند و به همه قرآن‌آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه پایان دوره و هدایای نقدی اعطا خواهد شد.