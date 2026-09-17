مدیر طرح شهری و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای طرح‌های ساماندهی، زیباسازی و ایمن‌سازی معابر با تمرکز بر خط‌کشی، نوسازی علائم و تجهیزات ترافیکی و ایمن‌سازی مسیر‌های منتهی به مدارس خبر داد.

نوسازی علائم و ایمن‌سازی معابر کیش در آستانه سال تحصیلی جدید

نوسازی علائم و ایمن‌سازی معابر کیش در آستانه سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیر نراقی گفت: در حوزه مدیریت طرح‌های شهری و ترافیک، ساماندهی علائم افقی و عمودی معابر هم زمان دنبال می‌شود.

او افزود: سالانه به طور میانگین بیش از ۴۵۰ هزار متر طول خط‌کشی محوری شامل خطوط کناری و منقطع در معابر کیش اجرا می‌شود.

مدیر طرح شهری و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش، خاطرنشان کرد: خط‌کشی محور تازه احداث شده خیابان‌های شیرو و شوریده نیز با توجه به ضرورت نصب علائم و هدایت مناسب مسیر، در برنامه اجرایی قرار گرفته است.

نراقی از بازطراحی تابلو‌های راهنمای مسیر متناسب با نام‌های جدید خیابان‌ها و میدان‌ها خبر داد و گفت: با تأکید مدیرعامل شرکت و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور حوزه علائم انتخاب شده است و طرح تابلو‌های راهنمای مسیر برای اجرا ارسال شده است.

او با اشاره به برنامه تأمین و نوسازی تابلو‌های ترافیکی، گفت: هر دو سال، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تابلوی ترافیکی برای تأمین و تکمیل موجودی خریداری می‌شود و تابلو‌های فرسوده یا بدون بازتاب مناسب نیز در طول سال تعویض می‌شوند.

نراقی خاطرنشان کرد: به طور میانگین سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تابلوی ترافیکی بازسازی می‌شود.

مدیر طرح شهری و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش به اجرای طرح ایمن‌سازی مسیر‌های منتهی به مدارس اشاره کرد و گفت: عملیات رنگ‌آمیزی بلوک‌های عابر پیاده و نصب تابلو‌های مدارس از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده است و این طرح هر سال در شهریور اجرا می‌شود تا معابر برای تردد ایمن دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی آماده شوند.

او افزود: عملیات ایمن‌سازی مدارس در شهرک صدف به پایان رسیده است و مناطق عرب‌ها و صفین در برنامه کاری قرار می‌گیرند.

نراقی هدف از اجرای طرح را، افزایش ایمنی مسیر تردد دانش‌آموزان و مدیریت بهتر جریان ترافیک، به‌ویژه در زمان اوج خروج دانش‌آموزان از مدارس عنوان کرد و گفت: در کنار رنگ‌آمیزی گذرگاه‌های عابر پیاده و نصب تابلو‌های مدارس، تجهیزات ایمنی و جداکننده‌های ترافیکی از جمله موانع نیز در برنامه ساماندهی معابر قرار دارند.

او از برنامه نوسازی علائم سطح معابر نیز خبر داد و افزود: نوشته‌های راهنمایی، پیکان‌های هدایت مسیر و علائم مربوط به سرعت نیز در ماه‌های آینده بازسازی می‌شوند تا با ارتقای سیمای شهری، کیفیت هدایت ترافیک و ایمنی تردد در معابر کیش افزایش یابد.