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مدیر طرح شهری و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای طرحهای ساماندهی، زیباسازی و ایمنسازی معابر با تمرکز بر خطکشی، نوسازی علائم و تجهیزات ترافیکی و ایمنسازی مسیرهای منتهی به مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیر نراقی گفت: در حوزه مدیریت طرحهای شهری و ترافیک، ساماندهی علائم افقی و عمودی معابر هم زمان دنبال میشود.
او افزود: سالانه به طور میانگین بیش از ۴۵۰ هزار متر طول خطکشی محوری شامل خطوط کناری و منقطع در معابر کیش اجرا میشود.
مدیر طرح شهری و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش، خاطرنشان کرد: خطکشی محور تازه احداث شده خیابانهای شیرو و شوریده نیز با توجه به ضرورت نصب علائم و هدایت مناسب مسیر، در برنامه اجرایی قرار گرفته است.
نراقی از بازطراحی تابلوهای راهنمای مسیر متناسب با نامهای جدید خیابانها و میدانها خبر داد و گفت: با تأکید مدیرعامل شرکت و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مشاور حوزه علائم انتخاب شده است و طرح تابلوهای راهنمای مسیر برای اجرا ارسال شده است.
او با اشاره به برنامه تأمین و نوسازی تابلوهای ترافیکی، گفت: هر دو سال، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تابلوی ترافیکی برای تأمین و تکمیل موجودی خریداری میشود و تابلوهای فرسوده یا بدون بازتاب مناسب نیز در طول سال تعویض میشوند.
نراقی خاطرنشان کرد: به طور میانگین سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تابلوی ترافیکی بازسازی میشود.
مدیر طرح شهری و ترافیک شرکت عمران، آب و خدمات کیش به اجرای طرح ایمنسازی مسیرهای منتهی به مدارس اشاره کرد و گفت: عملیات رنگآمیزی بلوکهای عابر پیاده و نصب تابلوهای مدارس از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده است و این طرح هر سال در شهریور اجرا میشود تا معابر برای تردد ایمن دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی آماده شوند.
او افزود: عملیات ایمنسازی مدارس در شهرک صدف به پایان رسیده است و مناطق عربها و صفین در برنامه کاری قرار میگیرند.
نراقی هدف از اجرای طرح را، افزایش ایمنی مسیر تردد دانشآموزان و مدیریت بهتر جریان ترافیک، بهویژه در زمان اوج خروج دانشآموزان از مدارس عنوان کرد و گفت: در کنار رنگآمیزی گذرگاههای عابر پیاده و نصب تابلوهای مدارس، تجهیزات ایمنی و جداکنندههای ترافیکی از جمله موانع نیز در برنامه ساماندهی معابر قرار دارند.
او از برنامه نوسازی علائم سطح معابر نیز خبر داد و افزود: نوشتههای راهنمایی، پیکانهای هدایت مسیر و علائم مربوط به سرعت نیز در ماههای آینده بازسازی میشوند تا با ارتقای سیمای شهری، کیفیت هدایت ترافیک و ایمنی تردد در معابر کیش افزایش یابد.