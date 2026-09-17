پخش زنده
امروز: -
استاندار فارس در پیامی کسب مدالهای طلا و برنز تیمی ساره جوانمردی را در مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی ۲۰۲۶ کره جنوبی به این بانوی قهرمان استان تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس در پیامی کسب مدالهای طلا و برنز تیمی ساره جوانمردی را در مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی ۲۰۲۶ کره جنوبی به این بانوی قهرمان استان تبریک گفت. وی با اشاره به استمرار افتخارآفرینی این قهرمان و جایگاه او به عنوان مدالآورترین بانوی ورزشکار ایران در تاریخ پارالمپیک، موفقیتهای تازه او را نشاندهنده همت بلند و عزم راسخ وی در مسیر اعتلای نام ایران عزیز و استان فارس دانست.
بخش پاراتیراندازی کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) با تمجید از عملکرد درخشان بانوان ایران در روز سوم رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چانگوون کرهجنوبی، کسب نخستین طلای ایران، یک سهمیه پارالمپیک و عنوان قهرمانی تیمی نمایندگان کشورمان را مورد توجه قرار داد.