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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال گفت: سال گذشته حدود ۴ میلیون دانشآموز با استفاده از کد ملی در برنامههای آموزش هوش مصنوعی با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاستجمهوری آموزش دیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سیدمصطفی آذرکیش در دومین روز گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانها، ضمن قدردانی از تلاش مدیران کل و اعضای شورای معاونان در اجرای برنامههای سال تحصیلی گذشته، اظهار کرد: برنامههای آموزش متوسطه در چارچوب راهبردهای تحولی وزارت آموزش و پرورش و با تمرکز بر عدالت آموزشی، کیفیتبخشی، هویت، مهارتآموزی، توانمندسازی سرمایه انسانی و استفاده هوشمندانه از فناوری دنبال میشود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای اجراشده در سال گذشته افزود: در شاخصهای بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل و پوشش تحصیلی در دوره متوسطه، بهبودهایی حاصل شده و بیش از ۵۴ هزار دانشآموز به چرخه آموزش بازگشتهاند.
استقرار الگوی «مدرسه تراز»، محور تحول در مدرسه و کلاس درس
آذرکیش، استقرار الگوی «مدرسه تراز» را از جدیترین برنامههای وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: هر آنچه در مسیر تحول در کانون مدرسه و کلاس درس دنبال میشود، در الگوی مدرسه تراز قابل پیگیری است. این الگو برای مدارس دولتی، غیردولتی، سمپاد، نمونه دولتی و سایر مدارس پیشبینی شده و تفکیکی از نظر بهرهگیری آموزشی و تربیتی وجود ندارد.
وی افزود: با ورود سامانه مربوط به الگوی مدرسه تراز، دورههای توانمندسازی و برنامههای مرتبط با استقرار این الگو با جدیت پیگیری خواهد شد و شاخصها، سنجهها و ابعاد این الگو در اختیار مدارس قرار میگیرد.
ضرورت تقویت و جبران افت یادگیری
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه «تقویت و جبران» گفت: این برنامه با هدف تقویت بنیه علمی دانشآموزان و جبران زمان از دسترفته آموزش آغاز شده و محدود به تابستان نیست و میتواند در طول سال تحصیلی نیز ادامه یابد. در این راستا استفاده از ظرفیتهای آموزشی بعدازظهرها، پنجشنبهها و سایر ظرفیتهای موجود از جمله راهکارهای ادامه این برنامه هستند.
تأکید بر توسعه متوازن و افزایش سهم هنرستانها
وی با اشاره به برنامه توسعه متوازن رشتههای تحصیلی اظهار کرد: در سال گذشته با همکاری استانها بیش از ۲.۵ درصد به سهم شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش افزوده شد و حدود ۱۲۰ هزار هنرجو به این شاخهها اضافه شدند.
آذرکیش بر ضرورت نظارت راهبردی استانها بر فرایند ثبتنام، سفارش کتابهای درسی، ساماندهی معلمان و کلاسبندی تأکید کرد و افزود: افزایش سهم هنرستانها از تکالیف قانون برنامه هفتم است و این قانون میان مدارس دولتی و غیردولتی در این زمینه تفکیکی قائل نشده است.
آموزش هوش مصنوعی برای ۲۰۰ هزار معلم
آذرکیش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال گفت: سال گذشته حدود ۴ میلیون دانشآموز با استفاده از کد ملی در برنامههای آموزش هوش مصنوعی با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاستجمهوری آموزش دیدند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از آغاز آموزش ۲۰۰ هزار معلم در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کامپیوتر این دانشگاه و معاونت علمی ریاستجمهوری اجرا خواهد شد و معلمان همه دورههای تحصیلی میتوانند در آن شرکت کنند.
ارتقای معدل و توسعه برنامههای آموزشی
آذرکیش با اشاره به رشد معدل کل دوره متوسطه در سال گذشته، بر ادامه برنامههای ارتقای معدل تأکید کرد و گفت: در کنار برنامههای ارتقای معدل، برنامههای مدرسه تلویزیونی نیز در سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به برگزاری آزمونهای نهایی، این آزمونها را صرفاً یک فرایند برگزاری امتحان ندانست و اظهار کرد: آزمونهای نهایی، آزمون توانمندی نظام آموزشی در یک برنامه ملی و گسترده بود که با همکاری بخشهای مختلف وزارتخانه و استانها برگزار شد.
توسعه مهارتآموزی و هنرستانهای جوار
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه توسعه هنرستانهای جوار گفت: امسال هدفگذاری شده است ۲۰۰ هنرستان جوار ایجاد شود و طرح همکاری با سازمان آموزش فنیوحرفهای نیز با قدرت ادامه خواهد یافت. اساسنامه هنرستانهای جوار کارخانه نیز در حال نهاییشدن است و کارگروهی برای پیگیری آن تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی، در شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از تصویب و ابلاغ برنامه «هر دانشآموز، یک مهارت» خبر داد و بر ضرورت توجه ویژه استانها به نهادینهسازی مهارتهای خوداتکایی و کارآفرینی تأکید کرد.
مشارکت گسترده دانشآموزان در جشنوارهها
آذرکیش با اشاره به افزایش مشارکت دانشآموزان در جشنوارههای دانشآموزی گفت: در جشنواره نوجوان خوارزمی، جشنواره علمی ـ پژوهشی و المپیاد شایستگیمحور، افزایش حضور دانشآموزان رقم خورده است. در واقع هدف، ایجاد فرصت برای همه دانشآموزان است و برنامههای کیفیتبخشی در حوزه معلمان و دانشآموزان در طول سال ادامه خواهد داشت.
تداوم برنامههای پژوهشی و یادگیری
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، طرح «شمیم»، «سفر یادگیری»، جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری، برنامههای پژوهشسراها و شبکههای یادگیری را از دیگر برنامههای این معاونت عنوان کرد.
کاهش تراکم کلاسهای بالای ۳۵ نفر
وی کاهش تراکم کلاسهای بالای ۳۵ نفر در دوره متوسطه اول و ابتدایی را از تکالیف قانونی عنوان کرد و با اشاره به نقش گروههای آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش گفت: سال گذشته ۱۱ هزار ساعت به ساعات گروههای آموزشی افزوده شد و امسال نیز حدود ۱۱ هزار ساعت دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد.
ارائه کارنامه تحلیلی پروژه مهر به استانها
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ارزیابی عملکرد استانها در پروژه مهر اظهار کرد: در کارگروه مربوط به پروژه مهر تاکنون دو مرحله کارنامه تحلیلی برای استانها صادر شده است. این کارنامهها در تاریخهای ۲۴ مرداد و ۲۴ شهریور صادر شده و عملکرد استانها در مراحل مختلف اجرای پروژه مهر بهصورت دقیق تحلیل شده است.
آذرکیش تاکید کرد: کارنامه تحلیلی استانها در اختیار وزیر آموزش و پرورش نیز قرار خواهد گرفت و در مواردی که اختلاف قابل توجهی میان ارزیابیهای انجامشده وجود داشته باشد، گزارش تکمیلی برای مدیرکل مربوط ارسال خواهد شد تا ارزیابیها با دقت و رویکرد علمی انجام شود.