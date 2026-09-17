به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیرضا بابایی افزود: امسال تعهد جمع‌آوری زکات در استان ۶۴۰ میلیارد است که تاکنون ۸۰ درصد آن محقق شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یابد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور هم در همایش علمی ترویجی مبلغین زکات استان از ایجاد خانه‌های زکات خبر داد.

حجت الاسلام حسن هرمز گفت: روستا‌ها که هستی اصلی جمع آوری زکات هستند مدیریت امور اجرایی زکات را به آن روستا‌ها برمی‌گردانیم به مجموعه‌ای به نام خانه زکات که نزدیک‌ترین و احتیاطی‌ترین نظر مراجع مراجع تقلید را اجرا می‌کنیم یعنی صرف درآمد حاصل از زکات در همان محل برای انجام امور روستا‌ها فعالیت‌های عام المنفعه.

حجت الاسلام حسن هرمز همچنین از افزایش درآمد‌های حاصل از زکات گفت و تاکید کرد: از ابتدای امسال تا کنون این درآمد‌ها به ۳هزار همت رسیده است که ۱۰ درصد از آن از زکات واجب و مابقی از زکات مستحب و کفارات بوده است.