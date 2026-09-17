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سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج از جمعآوری ادوات صید غیرمجاز در جریان گشت محیطبانان در محدوده رودخانه زرینه رود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامهاباد؛ سرپرست حفاظت محیطزیست چهاربرج گفت: در جریان گشت و کنترل مشترک محیطبانان شهرستانهای چهاربرج و میاندوآب در محدوده رودخانه زرینه، تعدادی ادوات غیرمجازصید جمعآوری و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد.
عبداله حاجوی افزود: گشت و پایش مناطق تحت مدیریت بهصورت مستمر انجام میشود و برخورد با تخلفات شکار و صید و جمعآوری ادوات غیرمجاز، از محورهای مهم فعالیت محیطبانان در راستای حفاظت از منابع طبیعی و حیاتوحش منطقه است.