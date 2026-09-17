استاندار لرستان در جلسه مولدسازی استان گفت: مشکل قرارداد راه آهن استان در مسیرهای دورود-خرم آباد و دورود-بروجرد برطرف شده و هم‌اکنون این ابرطرح در ۱۲ جبهه کاری فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی اظهار کرد: تامین مالی ابرطرح راه‌آهن استان با جدیت در استان و مجموعه دولت، در حال پیگیری می‌باشد و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای این طرح اخذ شده‌ است.

وی ادامه داد: راه آهن دورود به خرم آباد و دورود به بروجرد یکی از مطالبات عمومی مردم لرستان است که با مذاکرات و پیگیری های انجام شده، بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر رئیس جمهور برای تامین مالی این طرح اخذ می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه مشکل دیگر این ابرطرح قرارداد پیمانکار بود گفت: با پیگیری های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و قرارداد جدید نیز منعقد می شود و این طرح در ۱۲ جبهه کاری ادامه یابد.

شاهرخی افزود: طی دو سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای این طرح جذب و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در آن انجام گرفته است.