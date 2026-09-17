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سیفالدین لتون سخنگوی والی پنجشیر، از شناسایی یک معدن فیروزه در شهرستان عنابه این ولایت خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ به گفته لتون، در صورت تأیید ذخایر و تکمیل مراحل قانونی، زمینه استخراج فیروزه از این معدن فراهم خواهد شد.
هدف از این بررسیها، مشخص شدن حجم ذخایر، کیفیت سنگ و امکان بهرهبرداری اقتصادی از آن عنوان شده است.
در حال حاضر، معادن زمرد، تورمالین، گرین گارنیت و حدود ۱۷ نوع معدن دیگر نیز در پنجشیر شناسایی شدهاند.
این ولایت به علت داشتن ذخایر متنوع معدنی از مناطق مهم کشور در بخش معادن به شمار میرود.