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رده بندی جدید فدراسیون جهانی کاراته پس از برگزاری بیستوچهارمین دوره رقابتهای قهرمانی ردههای پایه آسیا در اردن منتشر شد و نمایندگان ایران جایگاههای قابل توجهی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براساس رده بندی اعلام شده فدراسیون جهانی، در رده نوجوانان، دینا صفری در کاتای انفرادی در جایگاه دوم جهان قرار دارد و محمد انکوتی نیز رده هفدهم را به خود اختصاص داده است.
در بخش کومیته دختران، نیروانا رزاقی در وزن ۴۷- کیلوگرم پنجم، باران شادفر در وزن ۵۴- کیلوگرم ششم، دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم ششم و صبا خداپرست در وزن ۶۱+ کیلوگرم نهم هستند.
در کومیته پسران نوجوان نیز محمدماهان قاسمیان در وزن ۵۲- کیلوگرم رتبه بیستوسوم، ابوالفضل عربیعقوبی در وزن ۶۳- کیلوگرم رتبه نخست، حمیدرضا رضایتی در وزن ۷۰- کیلوگرم رتبه پنجم و امیرعلی محمدی در وزن ۷۰+ کیلوگرم رتبه یازدهم را در اختیار دارند.
در رده جوانان، یزدان قوام در کاتای انفرادی رتبه بیستونهم را به خود اختصاص داده است. در کومیته دختران، ملینا یوسفی در وزن ۴۸- کیلوگرم سیوششم، ستایش قانعی در وزن ۵۳- کیلوگرم دوم، رزا رضایی در وزن ۵۹- کیلوگرم بیستوپنجم، ستایش افشار اسبکی در وزن ۶۶- کیلوگرم هشتم و ساغر جندقی در وزن ۶۶+ کیلوگرم شانزدهم هستند.
در بخش پسران جوان، بنیامین صحاف در وزن ۵۵- کیلوگرم رتبه سیوچهارم، ابوالفضل نوروزی در وزن ۶۱- کیلوگرم بیستودوم، محمد عبداللهی در وزن ۶۸- کیلوگرم چهلوهفتم، پرهام جهانباز در وزن ۷۶- کیلوگرم یازدهم و ابوالفضل سلیمانی در وزن ۷۶+ کیلوگرم سیویکم را در اختیار دارند.
در رده زیر ۲۱ سال نیز آیلین بهاری در کاتای انفرادی در جایگاه چهارم و علیرضا ندیمی در رتبه بیستودوم قرار گرفتهاند.
در کومیته دختران زیر ۲۱ سال، غزل فتحی در وزن ۵۰- کیلوگرم پنجم، فاطمهزهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم سوم، فاطمه جعفرنژاد در همین وزن پنجم، زهرا رضازاده در وزن ۶۱- کیلوگرم هفتم، بشرا ایمانی در وزن ۶۸- کیلوگرم بیستوپنجم و مهلا صداقت در وزن ۶۸+ کیلوگرم هفتم هستند.
در کومیته پسران زیر ۲۱ سال نیز ابوالفضل همدمجو در وزن ۶۰- کیلوگرم رتبه ششم، مهدی چوبکزن در وزن ۶۷- کیلوگرم رتبه هفدهم و طاها یوسفی در وزن ۸۴+ کیلوگرم رده سیوششم را به خود اختصاص دادهاند.
این رده بندی پس از درخشش کاراته ایران در رقابتهای قهرمانی ردههای پایه آسیا در اردن منتشر شده است؛ جایی که تیم ایران با کسب ۱۱ نشان طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد.