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همزمان با دویستمین شب از حماسهآفرینی ملت در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب، مردم شیراز از حس و حال این حضور گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با دویستمین شب از حماسهآفرینی ملت در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم شیراز از حس و حال این شبها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را ترجمه کردند.حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد میان مسلمانان را در مقام عمل به جهانیان بویژه کشورهای اسلامی معرفی کرده است؛ الگویی تمامعیار از میهنپرستی که آغاز و اعلانش از گلدستههای مساجد و تداوم و استمرارش با حضور یکپارچه مردم عزیز ایران محقق شد و بچههای مسجد در این میان خوش درخشیدند. جمعی که همواره در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی، اولین پرچمدار در حمایت از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و هستند.