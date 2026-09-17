به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی ملت در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم شیراز از حس و حال این شب‌ها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را ترجمه کردند.حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد میان مسلمانان را در مقام عمل به جهانیان بویژه کشور‌های اسلامی معرفی کرده است؛ الگویی تمام‌عیار از میهن‌پرستی که آغاز و اعلانش از گلدسته‌های مساجد و تداوم و استمرارش با حضور یکپارچه مردم عزیز ایران محقق شد و بچه‌های مسجد در این میان خوش درخشیدند. جمعی که همواره در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی، اولین پرچم‌دار در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و هستند.