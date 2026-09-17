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۱۷ مهاجر در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران، در مسیر ورود غیرقانونی بر اثر تشنگی شدید جان باختهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نقل از برخی منابع؛ در میان جانباختگان پنج زن از یک خانواده اهل ولایت بغلان و دستکم ۶ کودک زیر ۱۴ سال حضور داشتهاند.
گزارشها حاکی است این گروه در جریان حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و شماری از زنان و کودکان در بیابان جان خود را از دست دادهاند.
در موارد مشابه، گفته میشود که قاچاقچیان انسان، مهاجران را در حالی که آب و غذای کافی به همراه ندارند در بیابانها رها میکنند.