۱۷ مهاجر در منطقه مک‌سوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران، در مسیر ورود غیرقانونی بر اثر تشنگی شدید جان باخته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نقل از برخی منابع؛ در میان جان‌باختگان پنج زن از یک خانواده اهل ولایت بغلان و دست‌کم ۶ کودک زیر ۱۴ سال حضور داشته‌اند.

گزارش‌ها حاکی است این گروه در جریان حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و شماری از زنان و کودکان در بیابان جان خود را از دست داده‌اند.

در موارد مشابه، گفته می‌شود که قاچاقچیان انسان، مهاجران را در حالی که آب و غذای کافی به همراه ندارند در بیابان‌ها رها می‌کنند.