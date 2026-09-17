جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف و توقیف ۱۳۷ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک در یک دستگاه خودروی تریلی در یکی از محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار «منوچهر نصیری»، جانشین فرمانده انتظامی استان قم، گفت: در پی عملیات اطلاعاتی مشترک میان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان و پلیس مواد مخدر استان قم، یک دستگاه خودروی تریلی ماک در یکی از محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در ادامه، این خودرو با همکاری متخصصان واحد سپکا مورد بازرسی دقیق قرار گرفت و پس از شناسایی محل جاسازی، ۱۳۷ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک از داخل آن کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین تاکید کرد: در پی این عملیات، متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده، جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.