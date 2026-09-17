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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از آغاز فرآیند اجرایی پویش ملی جشن عاطفهها با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموز نیازمند تحت حمایت به ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با بیان اینکه جشن عاطفهها در آستانه بازگشایی مدارس با هدف تامین لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی برای دانشآموزان تحت حمایت و نیازمند، برگزار میشود، گفت: جشن ملی عاطفهها تا از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.
او افزود: جشن عاطفهها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری، تعمیق مسئولیتهای اجتماعی، گامی اساسی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان ادامه داد: مرحله نخست برگزاری پایگاهها در معابر شهری از هفته سوم شهریور، مرحله دوم در جمعه آخر شهریور در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان، پایگاههایی به صورت نمادین و در هفته اول مهر نیز با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی، مراسم جشن عاطفهها بهطور رسمی در مدارس برپا میشود.
شیبه افزود: مردم خیر و نیکوکار خوزستان میتوانند از طریق کد *۸۷۷۷*۰۶۱#*۸۸۷۷*۰۶۱# و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ و نصب نرم افزار صدقه من در تلفن همراه و همچنین امکان پرداخت مستقیم از طریق سامانه سما به نشانی sama.emdad.ir کمکهای خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند.