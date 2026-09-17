مدیرکل امور اجرایی زکات کشور از ثبت سه همت زکات در دبیرخانه شورای زکات از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: ۱۰ درصد این رقم مربوط به زکات واجب و مابقی مربوط به زکات مستحبی، فطره و کفاره است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام حسن هرمز گفت: این رقم مربوط به خدماتی است که مودیان با نیت زکات برای ایتام، محرومان و نیازمندان انجام داده‌اند و در دبیرخانه شورای زکات ثبت شده است.

وی با قدردانی از نیکوکاران، خیران و مودیان زکات کشور افزود: رویکرد ما تقویت توجه و اهتمام مردم به این فریضه الهی و استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی در امور اجرایی زکات است.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور با اشاره به اجرای آزمایشی یک طرح تحولی در چند استان و بازخورد مناسب آن گفت: در این طرح، مدیریت عمومی اجرایی زکات در روستا‌ها که هسته اصلی زکات و محل فعالیت دامداران، باغداران و کشاورزان است، به مجمع هیات امنای خانه‌های زکات واگذار می‌شود.

هرمز افزود: در روستا‌هایی که ظرفیت و علاقه‌مندی نخبگان و معتمدان محلی وجود دارد، خانه زکات ایجاد می‌شود تا جمع‌آوری، هزینه‌کرد و مصرف زکات با مشارکت خود مردم انجام شود.

وی گفت: این روش نزدیک‌ترین و احتیاطی‌ترین نظر مراجع تقلید را تامین می‌کند و مبالغ جمع‌آوری‌شده در همان روستا برای حمایت از محرومان و امور عام‌المنفعه هزینه می‌شود.