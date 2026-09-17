به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به شناسایی حدود ۸۰۷ هزار تن کانسنگ با عیار یک گرم طلا در وزن‌های B ، A و C پیش‌بینی می‌شود با تکمیل اکتشافات، ذخایر بسیار بیشتری شناسایی شود.

خیرخواه افزود: طرح ایجاد واحد فرآوری در معدن چیچکلو طرحی حیاتی است که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های شهرستان تکاب و آذربایجان‌غربی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در این معدن توسط هلدینگ امداد و با مشارکت بانک صادرات ایران انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این معدن در مرز دو استان کردستان و آذربایجان‌غربی، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بهتر این پروژه در حال انجام است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: در اولین نشست شورای معادن استان، موضوع تکمیل عملیات اکتشافی این معدن مطرح و بررسی می‌شود.

خیرخواه خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های معدنی استان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه است.