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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای اقامتی گفت: توسعه صنعت هتلداری میتواند ضمن تقویت اقتصاد گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش مسافر، به مدیریت بهتر اراضی ارزشمند استان و جلوگیری از گسترش ویلاسازیهای پراکنده کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادبود معاون امور هماهنگی عمرانی در نشست بررسی چالشها و موانع ساخت و توسعه هتلهای چهار و پنج ستاره مازندران، با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و دستگاههای خدماترسان، اظهار کرد: مازندران از ظرفیتهای کمنظیر گردشگری برخوردار است و توسعه این ظرفیتها نیازمند تقویت زیرساختهای اقامتی متناسب با جایگاه استان است.
وی با اشاره به بررسی وضعیت ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره در این نشست افزود: بخشی از این طرحها با وجود برخورداری از موافقت اصولی و مجوزهای لازم، در تأمین تسهیلات بانکی با مشکل مواجه هستند و برخی دیگر نیز در مسیر اجرا با موانعی در حوزه محیطزیست، تأمین آب، برق و سایر خدمات زیربنایی روبهرو شدهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: هدف از این نشست، صرفاً بررسی مشکلات یک یا چند پروژه نیست، بلکه باید مسیر توسعه صنعت هتلداری در استان به شکلی دنبال شود که سرمایهگذاری در بخش گردشگری تسهیل و ظرفیتهای موجود برای ایجاد اقامتگاههای استاندارد و ماندگار فعال شود.
دادبود با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون توسعه زیرساختهای اقامتی امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: هتلسازی حرفهای و هدفمند میتواند بخشی از نیاز گردشگران به اقامت را پاسخ دهد و در عین حال، زمینه را برای ساماندهی الگوی ساختوساز در مناطق گردشگرپذیر فراهم کند.
وی حفظ زمینهای ارزشمند مازندران را یکی از ملاحظات مهم در سیاستهای توسعهای استان دانست و گفت: مازندران باید از ظرفیت گردشگری خود برای ایجاد ارزش اقتصادی پایدار استفاده کند و توسعه گردشگری نباید به قیمت از دست رفتن اراضی ارزشمند، کشاورزی و منابع طبیعی استان تمام شود.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: حرکت به سمت توسعه زیرساختهای اقامتی متمرکز و استاندارد، میتواند در کنار ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، از گسترش ساختوسازهای پراکنده و ویلاسازی بیضابطه در عرصههای ارزشمند استان نیز جلوگیری کند.
دادبود همچنین بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پروژههای گردشگری تأکید کرد و افزود: مسائل مطرحشده در این نشست باید با یک رویکرد واحد و زمانبندی مشخص، در سطح استان و در موارد نیاز در سطح ملی پیگیری شود تا سرمایهگذاران بتوانند پروژههای خود را در چارچوب ضوابط و الزامات قانونی به سرانجام برسانند.
در این نشست، ضمن بررسی وضعیت ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره، راهکارهای رفع مشکلات بانکی، زیستمحیطی و زیرساختی این پروژهها مطرح و مقرر شد دستگاههای ذیربط برای رفع موانع موجود در سطح استانی و ملی اقدامات لازم را پیگیری کنند