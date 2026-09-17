در بیست‌ودومین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری که آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مجامع ملی و استانی نظام پرستاری به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مجامع ملی و استانی نظام پرستاری با هدف افزایش پاسخگویی و هماهنگی سازمان، تقویت همکاری میان هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری در استان‌ها و توسعه نقش مجمع ملی نمایندگان هیئت‌مدیره‌ها در سیاستگذاری‌های کلان و نظارت بر فعالیت‌های سازمان تصویب شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، مجمع ملی نمایندگان هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری با حضور نمایندگانی که هیئت‌مدیره‌ها در ابتدای هر دوره برای انتخابات شورای‌عالی معرفی می‌کنند، تشکیل می‌شود. انتخاب اعضای شورای‌عالی در نخستین جلسه، بررسی گزارش عملکرد شورای‌عالی و سازمان و پیشنهاد راهبردهای کلان از جمله اهداف این مجمع است. مجمع ملی در ابتدای هر دوره و حداقل هر سال یک‌بار تشکیل خواهد شد.

آیین‌نامه همچنین تشکیل مجامع استانی را با هدف هماهنگی میان هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری، بررسی مشکلات حرفه‌ای و صنفی پرستاران و پیگیری مسائل استان از طریق مقامات استانی و مجاری کشوری پیش‌بینی کرده است.

روسای هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری استان و اعضای شورای‌عالی منطقه، اعضای مجمع استانی را تشکیل می‌دهند و رئیس مجمع برای مدت دو سال با رأی اعضا انتخاب می‌شود. جلسات این مجامع حداقل هر شش ماه یک‌بار برگزار خواهد شد و حدنصاب تشکیل قانونی آن، حضور نصف به‌علاوه یک اعضای مجمع است.

بر اساس مفاد آیین‌نامه، مصوبات مجامع نباید با وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره‌ها، سازمان مرکزی و شورای‌عالی مغایرت داشته باشد و مصوبات با رأی اکثریت نسبی شرکت‌کنندگان در جلسه تأیید می‌شود.

در نامه ابلاغی سازمان نظام پرستاری از هیئت‌مدیره‌های هر استان خواسته شده است تا روز پرستار برای تشکیل مجمع استانی اقدام کنند.

سازمان نظام پرستاری همچنین اعلام کرده که در تلاش است با تصویب شورای‌عالی، جلسه مجمع ملی را در نخستین فرصت پس از روز پرستار برگزار کند.