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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پایان عملیات ساخت پل فلزی عابر پیاده بر روی دره گرمسیری شهر برازجان خبر داد و هدف از اجرای آن را تسهیل تردد و افزایش ایمنی شهروندان بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان گفت: ساخت پل فلزی عابر پیاده بر روی دره گرمسیری برازجان در راستای اجرای سیاستهای شرکت بازآفرینی شهری ایران و با هدف رفع محرومیت از محلات هدف، افزایش سرانه دسترسیهای محلی، تسهیل در تردد و ارتقای ایمنی شهروندان اجرا شد.
وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: این پل عابر پیاده با طول ۱۷.۵۰ متر، دهانه ۱۲.۲۸ متر و عرض مفید ۱.۷۰ متر ساخته شده و با احتساب سازه، ۲۹ مترمربع زیربنا دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح ایجاد اتصال ایمن و تسهیل تردد میان دو محله پرجمعیت «حسینآباد» و «گرمسیری» در شهر برازجان است؛ محلاتی که پیش از این به دلیل وجود دره، ارتباط مستقیم و ایمن ساکنان آنها با چالش مواجه بود.
کشوریان درباره تأمین اعتبارات این طرح گفت: مجموع هزینهکرد این طرح سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است که از این میزان، دو میلیارد تومان از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به حساب پیمانکار واریز شده و پرداخت یقیه بر عهده شهرداری برازجان است.
وی با اشاره به اینکه ساخت این پل چندین سال خواسته شهروندان دو محله گرمسیری و حسینآباد بود، یادآور شد: در سفر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر و بازدید مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با حضور معاون فرماندار دشتستان، معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر، مسئول بازآفرینی این ادارهکل و معاون شهرداری، به شهروندان قول داده شد و این وعده در کمتر از پنج ماه محقق شد و طرح در مدت کمتر از یک ماه به سرانجام رسید.