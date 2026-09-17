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شصت و ششمین دوره مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ والونی از سری پروتور جهانی ۲۰۲۶ در بلژیک با برتری رکابزن فرانسوی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت که به مسافت ۱۹۶.۸ کیلومتر از سرائینگ تا نامور برگزار شد به این شرح است:
۱- اوبین اسپارفل از فرانسه - تیم دکاتلون ۴:۳۲:۱۴ ساعت
۲- رومن گرگور از فرانسه - گروپاما زمان مشابه
۳- میلان فرتین از بلژیک - کوفیدیس زمان مشابه
- در تاریخ تور والونی که از سال ۱۹۳۵ برگزار میشود، نیک نوینس از بلژیک با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و آدولف برایکولت از بلژیک نیز ۳ بار در دهه ۳۰ میلادی قهرمان شده است.