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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: ورزشکاران رشته بدمینتون کیش با کسب یک نشان طلا و یک برنز، در مسابقات قهرمانی هرمزگان، جام خلیج فارس خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد:رقابتهای بدمینتون، جام خلیج فارس به میزبانی بندرعباس برگزار شد و ورزشکاران کیش در بخشهای دونفره و انفرادی مسابقات به میدان رفتند.
در بخش رقابتهای دونفره، تیم شایان شهبازی و ماکان قنبری با ارائه عملکردی هماهنگ و درخشان، با ایستادن بر سکوی نخست، نشان طلای مسابقات را از آن خود کرد.
شایان شهبازی، بدمینتونباز کیش، در بخش انفرادی نیز با نمایش قابل توجه خود موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز این رقابتها شد.