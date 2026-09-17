در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، پلیس شاهرود ۳۸ تن از اراذل و اوباش را در این شهرستان دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شاهرود گفت : در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی فعالیت تعدادی از افراد سابقه دار و هنجارشکن زیر نظر گرفته شد و در نهایت ۳۸ تن از اراذل و اوباش که اقدام به ناامنی و برهم زدن نظم عمومی کرده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: ماموران انتظامی با هم افزایی و مشارکت مردمی، در راستای ارتقا امنیت اجتماعی، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان را در دستور کار خود قرار داده اند .