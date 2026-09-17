بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۶ شهریور ۱۴۰۵) با کاهش نرخ برخی انواع تیرآهن و میلگرد همراه بود و قیمت سیمان در محدوده ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان کاهش، ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این شرکت نیز با افت هزار تومانی، ۱۰۴ هزار و ۵۸۰ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان قیمت دارد.

همچنین؛ تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با نرخ ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با قیمت ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان به فروش می‌رسد.

امروز، تیرآهن ۲۰ فولاد آریا ذوب نیز ۴۴ هزار و ۴۹۵ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان قیمت‌گذاری شده است.

براساس این گزارش؛ امروز (۲۶ شهریور) میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۹۳ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با ۵۰۰ تومان کاهش، به ۹۶ هزار و ۸۲۰ تومان رسیده است.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با ۲۷۰ تومان کاهش، ۸۹ هزار تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۸۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفر بناب ۸۶ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور با هزار تومان کاهش، ۸۴ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۹۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۸۷ هزار و ۷۳۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین؛ سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.