نماینده ولی فقیه در استان در جلسه هم اندیشی تجمعات شبانه گفت: اثر تجمعات مردم را نباید کوچک شمرد چرا که این حضور حماسی، دشمنان را ناامید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی هم گفت: در نیمه دوم سال نیز مردم استان با حضور در مراسم و تجمعات، تا پای جان برای ایران عزیز در میدان خواهند بود.

طاهر رستمی در نشست هم‌اندیشی برگزاری مراسم‌های استان گفت: در شرایطی که دشمن حملات ترکیبی را دنبال می‌کند، حضور مردم در میدان، پیام محکمی برای دشمن دارد.

وی با اشاره به برکات حضور مردم در صحنه افزود: در شرایط جنگ و تحریم‌های اقتصادی، باید جهاد تبیین با جدیت بیشتری دنبال شود تا با تبیین درست شرایط، زمینه امیدآفرینی در جامعه فراهم شود.

رستمی ادامه داد: در این شرایط، دولت نیز در کنار مردم و نیرو‌های مسلح حضور داشته و تداوم خدمت را سرلوحه کار خود قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در هفته دولت امسال، چند برابر سال‌های گذشته پروژه‌های عمرانی در استان افتتاح یا کلنگ‌زنی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از این پس مراسم تجمع شبانه در مرکز استان ساعت ۲۰:۳۰ و طبق روال گذشته در میدان شهید بجنورد برگزار خواهد شد.