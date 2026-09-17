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دویست شب حضور مردم در میدان برای سربلندی ایران

اجتماعات شبانه مردم برای دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید به دویستمین شب رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۰۹:۲۷
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برچسب ها: تجمع مردمی ، حضور حماسی مردم ، اتحاد مردم ایران
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