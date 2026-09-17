به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، برایت کوپمبا سفیر زیمبابوه در ایران و هیات همراه در جریان نشست مشترک و بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه و تجربه ایران در توسعه صنعتی تراکتورسازی را نمونه‌ای موفق از اقتصاد مقاومتی دانست و بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی میان دو کشور تاکید کرد.

وی اظهار کرد: در این مجموعه علاوه بر تولید تراکتور، محصولات و خدمات دیگری نیز ارائه می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده این مجموعه است.

کوپمبا با اشاره به ظرفیت بازار این کشور برای محصولات تراکتورسازی ایران خواستار راه‌اندازی خط مونتاژ تراکتور توسط ایران در کشور مطبوعش شد و گفت:ایجاد چنین خطی می‌تواند زمینه تولید و عرضه تراکتور‌های ایرانی در زیمبابوه با برند مشخص و همچنین توسعه حضور این محصولات در بازار‌های آفریقایی را فراهم کند.

کوپمبا با اشاره به ویژگی‌های تراکتور‌های ایرانی اظهار کرد: سادگی، استحکام، دوام و سهولت تعمیر و نگهداری از ویژگی‌هایی است که در کنار قیمت رقابتی توانسته جایگاه و تقاضای این محصولات را در بازار و بخش کشاورزی زیمبابوه افزایش دهد.

وی با تاکید بر اشتراکات دو کشور گفت: ایران و زیمبابوه ارزش‌های مشترکی دارند و هر دو کشور مسیر استقلال را دنبال می‌کنند البته ایران در این مسیر از زیمبابوه جلوتر است و تجربه ارزشمندی در زمینه توسعه صنعتی به دست آورده است.

سفیر زیمبابوه در ایران اقتصاد مقاومتی را یکی از الگو‌های مورد توجه کشورش دانست و افزود:ایران با استفاده از این مدل توانسته در صنایع، فناوری و توسعه دانش فنی پیشرفت کند و ما نیز علاقمندیم این مسیر را با همکاری ایران دنبال کنیم.

وی ادامه داد: ارزش‌های مشترک دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر باشد و این همکاری تنها به حوزه تراکتور محدود نخواهد شد، اما مهمترین بخش آن تراکتور می‌باشد.

سفیر زیمبابوه در ایران با تاکید بر ظرفیت همکاری دو کشور در حوزه تراکتور گفت: همکاری در این زمینه به‌ویژه با توجه به ظرفیت ایجاد خط مونتاژ در زیمبابوه می‌تواند نمونه‌ای موفق از همکاری ایران و زیمبابوه باشد.

وی افزود:دیپلماسی تراکتور می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز همکاری‌های مشترک دو کشور در بخش‌های مختلف عمل کند و در ادامه این همکاری‌ها به سایر حوزه‌های اقتصادی و حتی بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان گسترش یابد.

کوپمبا گفت: هدف این است که دو کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و ارزش‌های مشترک خود، مسیر همکاری و توسعه روابط اقتصادی و صنعتی را بیش از پیش دنبال کنند.

امیر احمد اندبیلی مدیر بازاریابی و صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت بازار آفریقا گفت: این بازار یکی از استراتژی‌های اصلی تراکتورسازی ایران است و این مجموعه سابقه طولانی در بازار‌های این منطقه دارد.

وی افزود: بازاریابی گسترده‌ای در کشور‌های آفریقایی انجام شده و کشاورزان این منطقه با فناوری و تراکتور‌های ایرانی آشنایی دارند. در میان کشور‌های آفریقایی نیز زیمبابوه به دلیل روابط سیاسی مطلوب با ایران، از ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری برخوردار است.

اندبیلی با اشاره به سابقه صادرات این مجموعه به زیمبابوه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ دستگاه تراکتور به زیمبابوه صادر شده و امیدواریم رفت‌وآمد‌ها و تعاملاتی که طی دو سال گذشته توسعه یافته به شکل‌گیری همکاری مشترک در زمینه ایجاد خط مونتاژ و صادرات تراکتور به زیمبابوه و کشور‌های همجوار منجر شود.