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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات ایست و بازرسی در ورودی شهرستان، موفق شدند یک دستگاه وانت حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مصطفی اقبالی افزود: پس از توقف خودرو و بازرسی دقیق توسط نیروهای عملکننده، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به طرز ماهرانهای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
اقبالی با تاکید بر عزم جدی بسیج و نهادهای امنیتی در برخورد قاطع با مخلان اقتصادی، تصریح کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و قضایی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.