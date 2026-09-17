به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مصطفی اقبالی افزود: پس از توقف خودرو و بازرسی دقیق توسط نیرو‌های عمل‌کننده، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

اقبالی با تاکید بر عزم جدی بسیج و نهاد‌های امنیتی در برخورد قاطع با مخلان اقتصادی، تصریح کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.