رئیس پلیس راه مازندران گفت: ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه نیمه‌سنگین و روان است و محدودیت یک‌طرفه کلی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: در حال حاضر، ترافیک ورودی و خروجی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه به‌صورت نیمه‌سنگین و روان است و مشکل خاصی در این محورها گزارش نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فعلاً محدودیت یک‌طرفه کلی و طولانی در محورهای استان اجرا نمی‌شود، افزود: تنها در محور هراز، محدودیت یک‌طرفه به‌صورت مقطعی اجرا می‌شود تا در صورت نیاز، روان‌سازی ترافیک انجام گیرد.

رئیس پلیس راه مازندران درباره وضعیت جوی استان نیز گفت: در حال حاضر، جوی استان ابری و آفتابی است و مشکل خاصی از نظر شرایط جوی برای تردد در محورها وجود ندارد.

با وجود آرامش ترافیکی فعلی، از مسافران و رانندگان درخواست می‌شود همچنان قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راه مطلع شوند.