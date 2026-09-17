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۶۵ دانش آموزان برتر آملی در هجدهمین همایش تجلیل از نخبگان علمی و المپیادی دانش آموزی شهرستان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل در این همایش با بیان اینکه این دانش آموزان در کنکور سراسری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی رتبههای زیر ۲ هزار کشوری و زیر ۶۰۰ منطقه را کسب کرده بودند گفت: دانشآموزان نخبه و برتر، آیندهسازان جامعه و مدیران فردای کشور هستند
و نقش مهمی در توسعه و آبادانی روستاها، شهرها و کشور خواهند داشت.
مرتضی عسگری، موفقیتهای آموزش و پرورش شهرستان را حاصل تلاش دانشآموزان نخبه و همراهی خانوادههای آنان دانست وبرحمایت ویژه همه دستگاههای اجرایی شهرستان از این دانش آموزان تاکید کرد.
وی، دانشآموزان و معلمان نخبه را سرمایههای ارزشمند نظام آموزشی معرفی کرد و افزود: این مراسم فرصتی برای قدردانی از تلاشهای جامعه فرهنگیان و نمایش دستاوردهای علمی دانشآموزان و نقش آنان در ارتقای نظام تعلیم و تربیت است.
مدیرآموزش وپرورش آمل، همچنین در این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش معلمان در پرورش استعدادها گفت: معلمان با شناسایی و هدایت استعدادهای دانشآموزان، مسیر موفقیت علمی و تربیتی آنان را هموار میکنند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند.
عسگری، با بیان اینکه دانشآموزان نخبه سرمایههای ارزشمند نظام آموزشی هستند، افزود: برگزاری چنین آیینهایی علاوه بر قدردانی از برگزیدگان، موجب تقویت انگیزه، افزایش اعتماد به نفس و ترویج فرهنگ تلاش و خودباوری در میان دانشآموزان میشود.
در پایان این همایش، از دانشآموزان نخبه و المپیادی شهرستان آمل با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
بیش از ۶۵ هزار دانش آموز آملی در مقاطع مختلف درسال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل خواهند شد.