به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل در این همایش با بیان اینکه این دانش آموزان در کنکور سراسری دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی رتبه‌های زیر ۲ هزار کشوری و زیر ۶۰۰ منطقه را کسب کرده بودند گفت: دانش‌آموزان نخبه و برتر، آینده‌سازان جامعه و مدیران فردای کشور هستند

و نقش مهمی در توسعه و آبادانی روستاها، شهر‌ها و کشور خواهند داشت.

مرتضی عسگری، موفقیت‌های آموزش و پرورش شهرستان را حاصل تلاش دانش‌آموزان نخبه و همراهی خانواده‌های آنان دانست وبرحمایت ویژه همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان از این دانش آموزان تاکید کرد.

وی، دانش‌آموزان و معلمان نخبه را سرمایه‌های ارزشمند نظام آموزشی معرفی کرد و افزود: این مراسم فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های جامعه فرهنگیان و نمایش دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان و نقش آنان در ارتقای نظام تعلیم و تربیت است.

مدیرآموزش وپرورش آمل، همچنین در این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش معلمان در پرورش استعداد‌ها گفت: معلمان با شناسایی و هدایت استعداد‌های دانش‌آموزان، مسیر موفقیت علمی و تربیتی آنان را هموار می‌کنند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند.

عسگری، با بیان اینکه دانش‌آموزان نخبه سرمایه‌های ارزشمند نظام آموزشی هستند، افزود: برگزاری چنین آیین‌هایی علاوه بر قدردانی از برگزیدگان، موجب تقویت انگیزه، افزایش اعتماد به نفس و ترویج فرهنگ تلاش و خودباوری در میان دانش‌آموزان می‌شود.

در پایان این همایش، از دانش‌آموزان نخبه و المپیادی شهرستان آمل با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

بیش از ۶۵ هزار دانش آموز آملی در مقاطع مختلف درسال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل خواهند شد.