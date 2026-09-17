به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ علی خانی پور با اشاره به اینکه در این ایستگاه طراحی کمپرسور‌های به صورت رفت و برگشتی در ۳ ردیف در نظر گرفته شده است، افزود: گاز‌های همراه خروجی چاه‌ها پس از جدایی از نفت در ۲ مرحله تا فشار ۵۴ بار متراکم می‌شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر گروه توسعه پترو ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و در راستای ایفای ماموریت تبیین شده خود اجرای طرح‌های ملی متعددی از جمله حفاری چاه‌های درون میدانی در میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میادین سامان، سومار و دلاوران در قالب یک طرح یکپارچه و همچنین نگهداشت و افزایش تولید میادین نفتی بینک و منصور آباد را در دست اجرا دارد.

قائم مقام گروه توسعه پترو ایران ادامه داد: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک به عنوان جزئی از پروژه‌های نگهداشت و افزایش تولید توسط شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب به گروه توسعه پتروایران واگذار شده و این گروه به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران مسئولیت راهبری و پیشبرد طرح را بر عهده دارد.

علی خانی پور اضافه کرد: افزایش تولید از میدان نفتی بینک و مقابله با چالش گاز سوزی از طریق جمع آوری گاز‌های همراه تولیدی در کنار توجه به امر اشتغال زایی، حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و گسترش و شکوفایی توانمندی‌های داخلی از اهداف اصلی این گروه است.

وی گفت: اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر مشخص می‌شودکه در نظر بگیریم ساخت چنین تجهیز پیچیده‌ای در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و دشواری تأمین تجهیزات خارجی انجام شده است و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای مهندسان و سازندگان ایرانی در طراحی و ساخت تجهیزات استراتژیک صنعت نفت و گاز است.

قائم مقام گروه توسعه پترو ایران افزود: راه‌اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک امکان جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت و کاهش گازسوزی را فراهم می‌کند و به استفاده بهینه‌تر از منابع هیدروکربنی کشور کمک خواهد کرد.