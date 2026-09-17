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قائم مقام گروه توسعه پترو ایران گفت: در میدان نفتی بینک با ساخت ایستگاه تقویت فشارگاز روزانه ۱۵ میلیون فوت مکعب گاز جمع آوری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ علی خانی پور با اشاره به اینکه در این ایستگاه طراحی کمپرسورهای به صورت رفت و برگشتی در ۳ ردیف در نظر گرفته شده است، افزود: گازهای همراه خروجی چاهها پس از جدایی از نفت در ۲ مرحله تا فشار ۵۴ بار متراکم میشوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر گروه توسعه پترو ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی و در راستای ایفای ماموریت تبیین شده خود اجرای طرحهای ملی متعددی از جمله حفاری چاههای درون میدانی در میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میادین سامان، سومار و دلاوران در قالب یک طرح یکپارچه و همچنین نگهداشت و افزایش تولید میادین نفتی بینک و منصور آباد را در دست اجرا دارد.
قائم مقام گروه توسعه پترو ایران ادامه داد: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک به عنوان جزئی از پروژههای نگهداشت و افزایش تولید توسط شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب به گروه توسعه پتروایران واگذار شده و این گروه بهعنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران مسئولیت راهبری و پیشبرد طرح را بر عهده دارد.
علی خانی پور اضافه کرد: افزایش تولید از میدان نفتی بینک و مقابله با چالش گاز سوزی از طریق جمع آوری گازهای همراه تولیدی در کنار توجه به امر اشتغال زایی، حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و گسترش و شکوفایی توانمندیهای داخلی از اهداف اصلی این گروه است.
وی گفت: اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر مشخص میشودکه در نظر بگیریم ساخت چنین تجهیز پیچیدهای در شرایط محدودیتهای بینالمللی و دشواری تأمین تجهیزات خارجی انجام شده است و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای مهندسان و سازندگان ایرانی در طراحی و ساخت تجهیزات استراتژیک صنعت نفت و گاز است.
قائم مقام گروه توسعه پترو ایران افزود: راهاندازی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک امکان جمعآوری گازهای همراه نفت و کاهش گازسوزی را فراهم میکند و به استفاده بهینهتر از منابع هیدروکربنی کشور کمک خواهد کرد.