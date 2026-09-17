هواشناسی مازندران برای امروز و روزهای آینده افزایش ابر، کاهش نسبی دما و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از کاهش نسبی دما و احتمال رگبار‌های خفیف و پراکنده در استان از امروز پنجشنبه ۲۶ شهریروماه خبر داد.

فرجی گفت: دیروز چهارشنبه، هوای گرمی در استان حاکم بود و ساری و گلوگاه با ۳۴ درجه بالای صفر، گرم‌ترین شهر‌های استان بودند.

وی افزود: امروز پنجشنبه با افزایش ابر، کاهش نسبی دما و از شب با احتمال رگبار‌های خفیف و پراکنده در سطح استان روبه‌رو هستیم.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: روز جمعه نیز افزایش ابرناکی و رگبار‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود که بیشتر در دامنه‌ها و ارتفاعات استان رخ خواهد داد.

فرجی افزود: روز‌های شنبه و یکشنبه آسمان استان غالباً ابری همراه با بارندگی خواهد بود، اما در مجموع مقدار بارش‌ها قابل توجه نیست.

وی گفت: این شرایط تا اواسط وقت دوشنبه ادامه دارد و از بعدازظهر دوشنبه با کاهش ناپایداری، آسمان عمدتاً صاف و آفتابی و روند دما افزایشی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریای خزر نیز افزود: دریا امروز برای شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری مناسب نیست، اما فعالیت‌های صیادی با احتیاط امکان‌پذیر است.