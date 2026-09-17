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هفته ششم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری پرگل بارسلونا و آتلتیکو مادرید ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
دپورتیوولاکرونیا ۰ - ۱ سویا
آتلتیکو مادرید ۴ - ۰ اوساسونا (گلها: جاناتان دیوید در دقیقه ۲۴، لی کانگ این در دقیقه ۵۴، روبین لو نورمان ۶۳ و آلکس بائنیا ۸۲)
لوانته - آتلتیک بیلبائو (به تعویق افتاد.)
بارسلونا ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر (گلهای بارسا: ژائو کانسلو در دقیقه ۸، رافینیا بلولی ۲۵ - پنالتی، ۴۲ و ۶۷ - پنالتی، آسی یر ویالیبره - گل به خودی مدافع سانتاندر - ۳۶، گابریل ژسوس ۷۹ و لمین یامال ۸۹)
- لمین یامال ستاره بارسا در دقیقه ۴۵ یک ضربه پنالتی را به هدر داد.
* برنامه - پنج شنبه ۲۶ شهریور:
رئال بتیس - ختافه
مالاگا - ویارئال
- در جدول لیگا تیمهای بارسلونا با ۱۸، رئال مادرید با ۱۵ و آتلتیکومادرید و سویا با ۱۳ امتیاز اول تا چهارم هستند.