هفته ۶ فوتبال لیگای اسپانیا، بارسا با رافینیا و یامال دست بردار نیست

هفته ۶ فوتبال لیگای اسپانیا، بارسا با رافینیا و یامال دست بردار نیست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

دپورتیوولاکرونیا ۰ - ۱ سویا

آتلتیکو مادرید ۴ - ۰ اوساسونا (گل‌ها: جاناتان دیوید در دقیقه ۲۴، لی کانگ این در دقیقه ۵۴، روبین لو نورمان ۶۳ و آلکس بائنیا ۸۲)

لوانته - آتلتیک بیلبائو (به تعویق افتاد.)

بارسلونا ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر (گل‌های بارسا: ژائو کانسلو در دقیقه ۸، رافینیا بلولی ۲۵ - پنالتی، ۴۲ و ۶۷ - پنالتی، آسی یر ویالیبره - گل به خودی مدافع سانتاندر - ۳۶، گابریل ژسوس ۷۹ و لمین یامال ۸۹)

- لمین یامال ستاره بارسا در دقیقه ۴۵ یک ضربه پنالتی را به هدر داد.

* برنامه - پنج شنبه ۲۶ شهریور:

رئال بتیس - ختافه

مالاگا - ویارئال

- در جدول لیگا تیم‌های بارسلونا با ۱۸، رئال مادرید با ۱۵ و آتلتیکومادرید و سویا با ۱۳ امتیاز اول تا چهارم هستند.