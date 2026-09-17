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توسعه شبکه گازرسانی در سیستان و بلوچستان با حذف نیاز به تأمین و جابهجایی حدود ۱۰۰ هزار کپسول گاز از سبد مصرفی خانوارها، نقش مهمی در افزایش رفاه و کاهش هزینههای مردم داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه تعداد مشترکان گاز سیستان و بلوچستان به حدود ۲۳۰ هزار مشترک رسیده، گفت: توسعه زیرساختهای گازرسانی در مناطق مختلف با شتاب در حال انجام است و روند بهرهمندی شهرها و روستاها از گاز طبیعی بهطور مستمر ادامه دارد.
منوچهر فلاح با اشاره به برخورداری ۳۰ درصدی سیستان و بلوچستان از گاز طبیعی بیان کرد: هماکنون ۱۸ شهر استان به شبکه متصل شدهاند، عملیات گازرسانی در ۲۲ شهر در حال اجراست و ۱۵ شهر دیگر نیز در مرحله طراحی و پیمانسپاری قرار دارند.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۳۸ روستا گازدار شدهاند، ۵۵۰ روستا در مرحله اجرا و حدود ۲ هزار روستا نیز در مرحله طراحی است.
مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع ۲۸ شهرک صنعتی استان، ۹ شهرک به شبکه گاز طبیعی متصل شدهاند، عملیات اجرایی در چهار شهرک صنعتی در حال انجام است و ۱۵ شهرک دیگر نیز در مرحله طراحی قرار دارند.
منوچهر فلاح با اشاره به توسعه زیرساختهای سوخت پاک در این استان گفت: از ۱۶ جایگاه سیانجی موجود، ۹ جایگاه گازدار شدهاند، ۶ جایگاه در مرحله اجرا هستند و یک جایگاه نیز در مرحله طراحی قرار دارد.
وی بیان کرد: نیروگاههای ایرانشهر، زاهدان، کنارک و همچنین سیکلترکیبی ایرانشهر و چابهار هماکنون از گاز طبیعی بهرهمند و کارخانههای سیمان خاش و سیستان نیز در حال دریافت گاز طبیعی هستند که این موضوع در کاهش مصرف سوختهای مایع و افزایش پایداری تولید مؤثر است.