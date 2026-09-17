براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در منطقه چمن در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هنچنین کیفیت هوا در مناطق ساختمان، سرافرازان، تقی‌آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، کریمی، خیام شمالی، امامیه و آوینی هم در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای منطقه طرق نیز سبز و پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا ی قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.