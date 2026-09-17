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شورای افتا اهل سنت استان گلستان، با صدور بیانیهای، به شهادت رسیدن ناجوانمردانه «ماموستا نزهتی و مولوی گرگیج» در حادثه اخیر را تلاشی مذبوحانه برای سست کردن پیوندهای ایمانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شورای افتا اهل سنت استان گلستان تأکید کرد: این هجمه شیطان صفتان نه تنها خللی در صفوف اهل سنت و تشیع ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم عمومی را برای حفظ وحدت و نقش برآب کردن توطئههای تفرقه افکنانه دشمنان، راسختر میسازد.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
(گمان مبر آنان که در راه الله کشته شدهاند مردهاند، بلکه زندهاند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند).
شهادت جان گداز علمای برجسته و مروجان راستین کلام وحی، «ماموستا نزهتی و مولوی گرگیج»، قلوب مؤمنان را به درد آورد. پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «إنَّ العُلَماءَ وَرَثَةُ الأنبِیاءِ» (همانا علما وارثان پیامبراناند). آنان که عمر پربرکت خویش را صرف تبیین معارف الهی و تبلیغ آموزههای قرآنی کرده بودند، به دست شیطان صفتان و ایادی دشمنانی به شهادت رسیدند که جز تباهی و دشمنی با نور هدایت، هدفی ندارند.
دشمنان قسم خورده این مرز و بوم که تاب مشاهده اتحاد مقدس اهل سنت و تشیع را ندارند، دست به جنایتی زدهاند که خوی ددمنشانه آنها را بیش از پیش آشکار کرد. رسول الله (ص) در وصف پیوند ناگسستنی مؤمنان میفرمایند: «مَثَلُ المُؤمِنِینَ فی تَوادِّهِم وتَراحُمِهِم وتَعاطُفِهِم مَثَلُ الجَسَدِ، إذا اشتَکى مِنهُ عُضوٌ تَدَاعى لَهُ سائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمّى» (مثال مؤمنان در دوستی، مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر، مانند یک پیکر است که هرگاه عضوی از آن به درد آید، سایر اعضا با بی خوابی و تب با او همراه میشوند).
هدف دشمنان از چنین جنایتی، خاموش کردن مشعلهای هدایت و ایجاد شکاف در جامعه اسلامی است؛ غافل از آنکه شهادت وارثان انبیا، پیوند امت واحده را قویتر و مستحکمتر میکند. شورای افتای اهل سنت استان گلستان، ضمن محکومیت شدید این جنایت تروریستی، تأکید میدارد که تفرقه و ایجاد اختلاف، حربه اصلی دشمن است. چنان که الله متعال میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (همگی به ریسمان الله چنگ زنید و پراکنده نشوید).
بر همه ما فرض است که در برابر این نیرنگهای شیطان صفتان، صفوف خود را فشردهتر کرده و با هوشمندی، اجازه ندهیم بذر اختلاف پاشیده شود. ما از تمامی نخبگان، فرهیختگان و آحاد ملت انتظار داریم که هوشیاری خود را در برابر فتنههای قومی و مذهبی حفظ نمایند. همچنین از نهادهای امنیتی و دستگاههای قضایی کشور خواستاریم تا با شناسایی سریع و برخورد قاطع، پاسخی دندان شکن به بانیان این جنایات بدهند.
راه این شهیدان، راه وحدت و اعتلای کلمة الله است؛ پرچم برادری که آنان برافراشته بودند، بر زمین نخواهد ماند.