مأموران انتظامی شهرستان فیروزکوه در پی وقوع سرقت‌های متعددی از اماکن خصوصی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت : متهم پس از دستگیری، در تحقیقات انجام‌شده به ۵ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ محمد حاتم وند افزود : پلیس با قاطعیت با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.