رئیس پلیس آگاهی استان از کشف یک فقره قتل عمد در بجنورد و دستگیری مردی خبر داد که در پی اختلافات خانوادگی، مادر همسر خود را به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ تقی توئی اظهار داشت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری خانوادگی منجر به جرح در بجنورد، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند که بررسی‌های اولیه نشان داد مردی به دلیل اختلافات خانوادگی با مادر همسرش درگیر و وی را با ضربات چاقو مجروح کرده و از محل متواری شده است.

وی با بیان اینکه مصدوم پس از انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد و مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات محلی و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند، افزود: متهم در تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.