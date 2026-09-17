به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در راستای ساماندهی نحوه عرضه سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان دستور داد خودرو‌هایی را که طی ماه‌های تیر و مردادماه بیش از ۱۰ مرتبه از کارت اضطراری سوخت‌گیری کرده‌اند، شناسایی و در فهرست محدودیت قرار دهد.

بر اساس این دستور، خودرو‌هایی که در بازه زمانی مذکور بیش از حد تعیین‌شده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده کرده‌اند، پس از شناسایی و بررسی، در فهرست سیاه قرار گرفته و امکان دریافت سوخت از طریق کارت‌های اضطراری را نخواهند داشت.

قاسمی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از استفاده غیرمتعارف از کارت‌های اضطراری، خواستار نظارت مستمر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بر نحوه استفاده از این کارت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تخلفات احتمالی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق عمومی، تأمین نیاز واقعی شهروندان و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند عادی سوخت‌رسانی تأکید کرد.