نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی ایراج در خور و بیابانک با مشارکت بنیاد برکت و اهالی این روستا وارد مدار تولید برق شد. به گفته معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت کشور امسال با مشارکت این بنیاد حدود ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نیروگاه، نخستین نیروگاه تجمعی شرق استان اصفهان است که با هدف استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی منطقه و ایجاد درآمد پایدار برای خانوار‌های مشارکت‌کننده اجرا شده است.

معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت کشور گفت: این بنیاد امسال با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار، راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی تجمعی با مشارکت زنان سرپرست خانوار را در دستور کار قرار داده است.

مرتضی نیازی افزود: نیروگاه خورشیدی روستای ایراج با مشارکت بیش از ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و با استفاده از تسهیلات بنیاد برکت راه‌اندازی شده است.

وی گفت: برای سال جاری راه‌اندازی حدود ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۱۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و امیدواریم ۷۰ مگاوات باقی‌مانده نیز تا پایان سال وارد مدار شود.

معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت کشور افزود: ایجاد یک منبع درآمد برای خانوار‌های کم‌برخوردار، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از اهداف اجرای این طرح‌هاست و مناطق کمتر توسعه‌یافته در اولویت قرار دارند.

فرماندار خوروبیابانک نیز گفت: بنیاد برکت طی یک دهه گذشته اقدامات مؤثری در زمینه توسعه اشتغال در این شهرستان انجام داده است.

علی‌اصغر ایرجی افزود: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان و ضرورت ایجاد اشتغال پایدار، انتظار می‌رود بنیاد برکت و دیگر نهاد‌های حمایتی با نگاه ویژه‌تر، طرح‌های اشتغال‌زایی بیشتری در خوروبیابانک اجرا کنند.

وی گفت: نیروگاه خورشیدی ایراج با تولید برق از انرژی خورشیدی، ظرفیت تولید انرژی پاک در منطقه را افزایش داده و زمینه مشارکت خانوار‌های محلی در طرح‌های اقتصادی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کرده است.