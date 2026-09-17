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مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: ساماندهی محلهمحور ملت مبعوث با بهرهگیری از ظرفیت مسجد است چرا که این مکان مقدس در ایجاد و حفظ بعثت مردمی نقش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی در نشست محلهمحور با موضوع تبیین چرایی و چگونگی اجرای طرح تعاملی حرف نو در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مرکز تبیینی تعاملی حرف نو با هدف جهاد تبیین مکانمند آغاز به کار میکند، گفت: هدف ما این است که با سنگربندی و تقسیم کار اجتماعی، از پایگاه مسجد، این مأموریت مهم را پیش ببریم.
مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با ذکر اینکه توانمندی ارکان و کنشگران مساجد و محلات هنوز ظهور و بروز نیافته است، گفت: فاصله جدی بین توانمندیهای این افراد و کاری که انجام میدهند وجود دارد لذا این طرح ترسیم شد تا مهارتها و ظرفیتهای موجود پای کار بیاید.
محمدی با اشاره به بعثت مردمی بعد از شهادت امام شهید و جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، گفت: بهترین راهکار ساماندهی این ملت مبعوث، ساماندهی محلهمحور با بهرهگیری از ظرفیت مسجد است چرا که این مکان مقدس پایگاه بعثت مردمی بود و در حفظ و نگهداشت این بعثت نیز نقش دارد.
وی با اشاره به چرخه آموزش، تمرین و بازگویی در مرکز تعاملی حرف نو، تصریح کرد: سنجش و ارزیابی نشانههای عینی این آموزشها در هر محله رصد میشود.
محمدی چهار مسئله اصلی «آمادگی برای جنگ احتمالی»، «افزایش تابآوری در برابر فشار اقتصادی»، «آمادگی در برابر جنگ روایتها» و «حفظ اتحاد و همدلی» را مهم ارزیابی کرد و گفت: این چهار مسئله ذیل سه خط همگرا یعنی مطالبه رهبر معظم انقلاب، کلانپروژه دولت ناظر بر محلهمحوری و هدفگذاری قرارگاه ملی مسجد در دستور کار قرار گرفته است.
مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: در راستای پیشبرد اهداف این مرکز طبیعتاً نیازمند نیروهای توانمند در محله هستیم که در این راستا، انتظاراتی از امامان محله، هیئت امنای مساجد و جوانان پای کار محله وجود دارد.
محمدی گفت: ۱۴ نفر منتخب از هر محله و مسجد دعوت میشوند و در دورههای ثابت و تخصصی و نیز چند رویداد مجازی و حضوری شرکت میکنند و توانمند میشوند. این افراد شامل امام محله و همسر وی، مسئول پایگاه بسیج، مسئول کانون فرهنگی هنری مسجد، خادم و اعضای هیئت امنا و جمعی از کنشگران مردمی محله هستند.
مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه ۱۱۰ بسته محتوایی جهاد تبیین آماده شده است، گفت: این افراد در حوزه جهاد تبیین و جنگ شناختی توانمند میشوند.