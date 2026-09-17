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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای نمایش اقتدار کشور، روحیه سلحشوری و تبیین دستاوردهای دفاعی و ملی برای نسل جوان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در جلسه ستاد هفته دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: در سالهای گذشته، دفاع مقدس هشتساله را روایت میکردیم، اما امسال دفاع مقدس را زندگی میکنیم و باید متناسب با این شرایط، برنامههای متنوع و اثرگذاری اجرا شود.
وی افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس امسال باید با محوریت تبیین قدرت کشور و ایستادگی در برابر دشمن برگزار شود و در همین راستا، نیروهای مسلح استان در کنار یکدیگر برنامههای مشترکی را اجرا خواهند کرد.
رستمی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان ادامه داد: در کنار روایتگری و برگزاری برنامههای سخنرانی، باید داشتهها، ظرفیتها و نقاط قوت کشور برای نسل جوان تبیین شود تا روحیه امیدآفرینی، خودباوری و وطندوستی در جامعه پررنگتر شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: در کنار برخورداری از تجهیزات و فناوریهای مدرن نظامی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اراده و روحیه بالای رزمندگان و نیروهای مسلح است که از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور به شمار میرود.