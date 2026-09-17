تجمعات شبانه مردم همدان در دفاع از وطن و اعلام همبستگی، به شب ۲۰۰ رسید و با ادامه این حضور، جلوه‌ای از وحدت و انسجام به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم ولایتمدار دیار الوند با حضور باشکوه در شب اجتماع همدلی و مقاومت، صحنه‌های پرشوری از وحدت و ایستادگی برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.

مردم دارالمومنین همدان در ۲۰۰امین شب از تجمعات شبانه با همان شور و تعهد شب‌های گذشته در میادین مختلف شهر میدان داری و این پیام را مخابره کردند که ما تا آخرین نفس، متحد و پر قدرت، پای پرچم سه رنگ ایران اسلامی ایستاده‌ایم.

این تجمعات، نماد ایستادگی در برابر ظلم و تأکید بر این اصل است که ملت ایران در مسیر حق، از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کند و امروز نیز میدان مبارزه، همان میدان مقاومت در برابر استکبار است.