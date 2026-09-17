به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات جذاب ومهیج میدان یار در حضور مردم مبعوث شده بویین میاندشت شروع شد ودردومین شب دو تیم از براردان با هم به رقابت پرداختند.

برای این مسابقات تاکنون ۱۵ تیم ۳ تا ۵ نفره در بویین میاندشت ثبت نام کرده‌اند که تیم‌ها در چهار بخش باز وبست سلاح، امدادونجات، تولید محتوای رسانه وفعالیت فرهنگی با هم به رقابت می‌پردازند درپایان مسابقات سه تیم برتر به مسابقات استانی معرفی خواهد شد.