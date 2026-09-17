به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری از انهدام ۲۷ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

سرهنگ مهدی‌زاده با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل منابع طبیعی مازندران و دستگاه قضایی گفت: با همکاری نیرو‌های انتظامی، تاکنون ۲۷ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب‌آلات جنگلی شناسایی و متلاشی شده است.

وی با اشاره به موقعیت مازندران در مسیر تردد قاچاقچیان چوب افزود: بخشی از محموله‌های قاچاق از استان‌های همجوار وارد مسیر‌های مازندران می‌شوند و مقصد برخی از این محموله‌ها استان تهران و دیگر استان‌هاست.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی مازندران ـ ساری گفت: مسیر‌های ورودی و خروجی استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و کشفیات قابل‌توجهی در این زمینه صورت گرفته است.

سرهنگ مهدی‌زاده با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق چوب نسبت به سال‌های گذشته افزود: میزان کشفیات امسال در مقایسه با سنوات قبل، افزایش چشمگیری داشته است.